Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с магистрантами РАНХиГС актуальные проблемы развития субъектов РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия обсудил с магистрантами РАНХиГС актуальные проблемы развития российских регионов.

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Сенатор обратил особое внимание на основные вопросы ведения Комитета, такие как «мусорная реформа», развитие лесного хозяйства России, а также вопросы расширения полномочий органов местного самоуправления в сфере экологии и школьного питания. «Основная задача сегодняшнего дня – социальное развитие регионов Российской Федерации», — подчеркнул Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ напомнил, что в большинстве стран вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами занимаются муниципалитеты. По его мнению, было бы разумно передать эти полномочия органам местного самоуправления и в России. Только для эффективности их реализации необходимо обеспечить муниципальный уровень также и деньгами для их осуществления, считает он.

Алексей Майоров рассказал и том, что на контроле Комитета СФ стоят и такие серьезные вопросы, как необходимость поставок качественного питания в школьные учреждения и детские сады.

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