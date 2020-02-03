В. Лакунин: В Ростовской области представители общественных организаций активно вовлечены в решение проблем региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что Союз работодателей региона представлен в 26 комитетах и комиссиях Правительства и Законодательного Собрания области.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области, президент Союза работодателей региона Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в совещании по вопросу «Об итогах работы министерства экономического развития Ростовской области за 2019 год и задачах на 2020 год».

«С 1 января 2020 года вступило в силу трехстороннее Соглашение между правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области на 2020–2022 годы. Этот документ устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Союз работодателей как сторона социального партнерства приоритетной задачей в своей деятельности ставит присоединение максимального количества действующих предприятий Ростовской области к Соглашению» — отметил сенатор.

В 2020 году федеральный МРОТ составляет 12130 рублей, по обязательствам нашего Соглашения он составляет 14556 рублей

Владимир Лакунин считает, что один из главных показателей присоединения к Соглашению — минимальный размер заработной платы. Для работников внебюджетного сектора экономики её размер установлен в Соглашении не ниже коэффициента 1,2 минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. «В 2020 году федеральный МРОТ составляет 12130 рублей, по обязательствам нашего Соглашения он составляет 14556 рублей. Проведённый мониторинг показал, что такую минимальную зарплату платят многие предприятия. Поэтому объективных условий не присоединиться к Соглашению у большинства организаций нет».

По словам сенатора, на сегодняшний день заявили об отказе присоединиться к Соглашению 88 предприятий, из них абсолютное большинство — это субъекты малого бизнеса. «Эти организации, как правило, ссылаются на неблагоприятные экономические условия — снижение покупательской способности, рост закупочных цен и так далее», — подчеркнул Владимир Лакунин.

В заключение сенатор предложил провести индивидуальную работу с представителем каждого из таких предприятий и найти компромиссные решения.

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