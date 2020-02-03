В Мордовии направлено в суд уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Республики Мордовия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух должностных лиц публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» и двух военнослужащих военного представительства Министерства обороны Российской Федерации. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере, получение взятки через посредников в крупном размере).

По версии следствия, с ноября 2014 года по июнь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, получили взятку в размере более 22 млн рублей от руководителя трех коммерческих организаций за обеспечение заключения договоров поставки с данными организациями и лоббирование интересов в рамках исполнения обязательств по указанным договорам. Незаконное денежное вознаграждение перечислялось на банковскую карту и затем распределялось между членами организованной группы.

Кроме того, один из обвиняемых, являвшийся работником завода, за аналогичные действия, выразившиеся в обеспечении заключения договоров поставки с другой коммерческой организацией, через посредников получил взятку в размере более 1,4 млн рублей.

В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Пензенский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

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