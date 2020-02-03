В Тюменской области по искам прокурора заблокирован доступ к 12 интернет-ресурсам, пропагандирующим «зацепинг»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тюменского района Тюменской области в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 12 интернет-ресурсов о запрещенных способах проезда на поездах. Так называемый «зацепинг» опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, самовольный проезд в грузовом поезде установлена административная ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте).

Прокурор направил в Центральный районный суд г. Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время доступ к видеороликам заблокирован.

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