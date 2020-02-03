Д. Кузьмин открыл выставку, посвященную музею-заповеднику «Томская писаница»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России».

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса открыл выставку «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России».

Смотрите также

Экспозиция представлена в верхней палате парламента и посвящена археологическому памятнику «Томская писаница», расположенному на территории Кемеровской области.

Как рассказал Дмитрий Кузьмин, скала с древними рисунками на берегу р. Томи, открытая на рубеже XVI -XVII вв., на протяжении сотен лет приковывала к себе внимание исследователей. Ее описания содержатся в трудах известных ученых и путешественников XVII- XIX веков.

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

1 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

2 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

3 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

4 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

5 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

6 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

7 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

8 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

9 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

10 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

11 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

12 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

13 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

14 из 15

Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации

15 из 15

Сегодня музей-заповедник «Томская Писаница» – это динамично развивающийся современный многопрофильный культурный комплекс, успешно сочетающий в себе музейную специфику, научную и культурно-просветительскую деятельность. За 30 лет, практически с нуля, он превратился в настоящий музей XXI века и по праву является гордостью Кузбасса.

Дмитрий Кузьмин подчеркнул, что развитие туризма – одно из главных направлений развития Кузбасса. По словам сенатора, важно сохранить на долгие времена разнообразие и богатство этого музея-заповедника.

MIL OSI