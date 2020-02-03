Д. Кузьмин открыл выставку, посвященную музею-заповеднику «Томская писаница»

Source: Russia – Council of the Federation
Экспозиция «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России».
Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса открыл выставку «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России».
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Экспозиция представлена в верхней палате парламента и посвящена археологическому памятнику «Томская писаница», расположенному на территории Кемеровской области.
Как рассказал Дмитрий Кузьмин, скала с древними рисунками на берегу р. Томи, открытая на рубеже XVI -XVII вв., на протяжении сотен лет приковывала к себе внимание исследователей. Ее описания содержатся в трудах известных ученых и путешественников XVII- XIX веков.
Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» в Совете Федерации
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Сегодня музей-заповедник «Томская Писаница» – это динамично развивающийся современный многопрофильный культурный комплекс, успешно сочетающий в себе музейную специфику, научную и культурно-просветительскую деятельность. За 30 лет, практически с нуля, он превратился в настоящий музей XXI века и по праву является гордостью Кузбасса.
Дмитрий Кузьмин подчеркнул, что развитие туризма – одно из главных направлений развития Кузбасса. По словам сенатора, важно сохранить на долгие времена разнообразие и богатство этого музея-заповедника.