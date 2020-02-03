Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области внес проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в Государственную Думу.

Смотрите также

Соавторами документов стали председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что законопроекты направлены на реализацию положения Послания Президента России Федеральному Собранию 15 января 2020 г. относительно обеспечения условий для активного участия граждан в улучшении жизни в городах, районах, сельских поселениях, учитывая их готовность брать на себя ответственность за конкретные дела.

По словам Андрея Турчака, внесенные законопроекты касаются инициативного или «народного» бюджетирования. «Изменения позволят гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Наша практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее», — пояснил парламентарий.

Внесенные законопроекты касаются инициативного или «народного» бюджетирования

Вице-спикер СФ отметил, что до сих пор подобные проекты существовали на уровне местных актов и законов. «Как следствие, всего один процент бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России считает, что приоритеты финансирования нужно выбирать в живом диалоге с гражданами, и эту цифру можно и нужно увеличить в пять раз. Наши законопроекты во многом направлены на решение этой задачи».

Андрей Турчак заявил, что законопроекты о «народном бюджете» создают прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. «В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах».

MIL OSI