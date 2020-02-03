И. Каграманян принял участие в церемонии вручения премии Ассоциации онкологических пациентов «Будем жить!»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие позволяет привлечь внимание широкой общественности к необходимости роста осведомленности населения в сфере онкозаболеваний, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в работе зимней медицинской школы «Sechenov.Pro». На мероприятие собрались сто финалистов II Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», показавших высокие результаты на отборочном этапе и прошедших дополнительный конкурс.

Приветствуя конкурсантов, сенатор отметил, что эта площадка — уникальная возможность для студентов медицинских вузов соприкоснуться с новейшими достижениями в области медицинской науки и практического здравоохранения. В школе используется нестандартный образовательный подход, ориентированный на практическую сторону профессии, презентацию актуальных трендов в здравоохранении.

Церемония вручения премии Ассоциации онкологических пациентов «Будем жить!»

Игорь Каграманян также участвовал в ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации онкологических пациентов «Будем жить!», которая состоялась в канун Всемирного дня борьбы против рака. Сенатор вручил премию в номинации лучшее онкологическое отделение.

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Парламентарий отметил, что мероприятие позволяет привлечь внимание широкой общественности к необходимости роста осведомленности населения в сфере онкозаболеваний. «Очень важно, чтобы органы власти, общественность, профессиональное медицинское сообществе, пациентские организации объединили усилия в борьбе с онкологией», — подчеркнул Игорь Каграманян.

Он рассказал, что при поддержке Совета Федерации весной прошлого года стартовала всероссийская просветительская акция «Онкопатруль», которая прошла уже в семи регионах страны. Одним из инициаторов акции стала Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй», которая способствует профилактике онкологических заболеваний, формированию здорового образа жизни.

В свою очередь, из рук президента Ассоциации Ирины Борововой парламентарий получил диплом в номинации «власть рука об руку с пациентом», федеральная акция «Онкопатруль».

В мероприятии приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, писательница Дарья Донцова и др.

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