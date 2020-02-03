Source: Russia – Council of the Federation
На встрече обсуждались вопросы предстоящего расширенного заседания Комитета СФ с участием Министра труда и социальной защиты РФ А. Котякова.
Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела рабочую встречу со статс-секретарем – заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андреем Пудовым.
В беседе также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и помощник Министра труда и социальной защиты РФ Павел Прохоров.
Смотрите также
И. Святенко возглавила Комитет СФ по социальной политике
30 января 2020 года, 16:57
По словам Инны Святенко, в ходе встречи обсуждались вопросы предстоящего расширенного заседания Комитета СФ с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.
«На заседании планируется обсуждение темы, связанной с перспективами развития законодательства в сфере социальной защиты граждан. Мои коллеги сейчас готовят интересующие Комитет вопросы к главе Минтруда», — сообщила Инна Святенко.
Расширенное заседание Комитета СФ с участием Министра запланировано на 11 февраля 2020 г.