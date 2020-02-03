Source: Russia – Council of the Federation

На встрече обсуждались вопросы предстоящего расширенного заседания Комитета СФ с участием Министра труда и социальной защиты РФ А. Котякова.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела рабочую встречу со статс-секретарем – заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андреем Пудовым.

В беседе также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и помощник Министра труда и социальной защиты РФ Павел Прохоров.

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По словам Инны Святенко, в ходе встречи обсуждались вопросы предстоящего расширенного заседания Комитета СФ с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.

«На заседании планируется обсуждение темы, связанной с перспективами развития законодательства в сфере социальной защиты граждан. Мои коллеги сейчас готовят интересующие Комитет вопросы к главе Минтруда», — сообщила Инна Святенко.

Расширенное заседание Комитета СФ с участием Министра запланировано на 11 февраля 2020 г.

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