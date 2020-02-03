Л. Гумерова провела в Уфе совещание по обсуждению предложенных Президентом РФ поправок в Конституцию России

Source: Russia – Council of the Federation

Участники встречи высказались в поддержку предложенных поправок в Конституцию РФ.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела совещание по обсуждению проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Мероприятие состоялось в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан.

Лилия Гумерова провела в Уфе совещание по обсуждению предложенных Президентом РФ поправок в Конституцию России

В своем докладе Лилия Гумерова рассказала о деятельности Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, членом которой она является. Сенатор напомнила, что в Послании Федеральному Собранию и на состоявшейся встрече Президента РФ с Рабочей группой глава государства озвучил и объяснил суть предлагаемых им изменений в Конституцию.

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«Соответствующий законопроект, внесенный Президентом РФ в Государственную Думу, прошел процедуру первого чтения. Сейчас он широко обсуждается в регионах. Предлагаемые законопроектом поправки связаны, в частности, с необходимостью закрепления социальных гарантий для населения, обеспечения суверенитета страны, построения единой системы публичной власти, усиления роли парламента, губернаторов и органов местного самоуправления», — пояснила законодатель.

Есть предложения по изменениям преамбулы Основного закона, предлагается закрепить историческую ценность нашей Великой Победы

По ее словам, поправки готовят на всех уровнях, во всех регионах. В Рабочую группу поступило свыше ста предложений. «Есть предложения по изменениям преамбулы Основного закона, предлагается закрепить историческую ценность нашей Великой Победы. Это очень активно поддерживается в обществе. Есть предложения, касающиеся укрепления социальной направленности государственности РФ, значения культурного наследия России, сохранения исторической памяти», — отметила сенатор.

Лилия Гумерова указала, что такой неформальный подход, глубокое погружение в каждую проблему позволит выработать конструктивный пакет предложений.

Лилия Гумерова провела в Уфе совещание по обсуждению предложенных Президентом РФ поправок в Конституцию России

Глава Комитета СФ обратила отдельное внимание, что поправки в Конституцию будут внесены только в том случае, если будут поддержаны всенародным голосованием.

В совещании приняли участие член Совета Федерации Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан депутаты Государственного Собрания Республики Башкортостан, председатель Конституционного Суда Республики Зуфар Еникеев, председатель Центральной избирательной комиссии Башкортостана Илона Макаренко, уполномоченные по правам человека Рим Каюмов и по правам ребенка Милана Скоробогатова, представители Общественной палаты, Совета муниципальных образований РБ, ветеранских, общественных, молодежных организаций, вузов, Союза женщин РБ.

Участники встречи высказались в поддержку предложенных поправок в Конституцию России.

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