Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе поездки в Орловскую область встретился с представителями молодежных объединений.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в ходе работы в регионе провёл встречу с представителями молодёжных объединений, общественности и студенческим сообществом, на которой обсудил с орловцами важность инициатив по внесению поправок в Конституцию РФ.

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Парламентарий рассказал, что в настоящее время во всех регионах страны проходят встречи с общественностью, где выслушиваются мнения граждан по данному вопросу. Главная цель дискуссий в регионах — выяснить, как люди на местах относятся к поправкам в Конституцию РФ.

«Изменения в Конституции должны затронуть область социальных гарантий, усилить роль Парламента и губернаторов, закрепить статус Государственного совета. Важный блок касается политической структуры. Предложения по внесению поправок должны быть отработаны самым тщательным образом и получить широкое обсуждение», — подчеркнул сенатор.

Владимир Круглый отметил, что принять участие в составлении блока поправок ко второму чтению может каждый желающий. «По словам Президента, мнение людей, народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Мы с вами вместе создаём основу, на которую будут опираться следующие поколения», — отметил сенатор.

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