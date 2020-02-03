Петр Бобылев: «По итогам 2019 года удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в России составил 306,2 грамма на кВт.ч»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 февраля. – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев принял участие в совместном заседании Комитета по природопользованию и экологии, Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса и Комитета по транспорту и экспедированию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Тематика совместного заседания комитетов – «Последствия принятия Парижского соглашения для российской экономики, краткосрочные тренды и долгосрочные перспективы».

В мероприятии также приняли участие представители Минэкономразвития России, Росгидромета, Общественного совета при Минприроды России, Центрального совета всероссийского общества охраны природы, а также представители отраслевого и экспертного сообщества.

В своем выступлении Петр Бобылев отметил, что Минэнерго России уделяет особое внимание как снижению негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, так и выполнению всех взятых на себя обязательств в рамках климатической повестки.

«По итогам 2019 года выработка электрической энергии в России достигла уровня в 1,096 триллиона киловатт-часов, стабильно увеличиваясь от года к году. Доля использования первичных углеводородов в целом и угля в частности в общей структуре производства электроэнергии практически неизменна с 2014 года, при этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых электрических станций снизились на 19,6%, а выбросы парниковых газов – на 6,5%», – сообщил заместитель директора департамента.

Он пояснил, что одними из основных причин появления положительной динамики по снижению антропогенного воздействия электроэнергетической отрасли и снижения выбросов парниковых газов явились улучшение энергоэффективности процессов производства электрической энергии, рост коэффициента использования топлива в отрасли и снижение удельных расходов условного топлива на отпуск все более увеличивающегося объема производства энергии.

«По итогам 2019 года удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в России составил 306,2 грамма на киловатт-час против 309,8 грамма в 2018 году. Если посмотреть динамику, то от 2012 года мы снизили удельные расходы на 7%, а от 2010 года – на 8,4%. В соответствии с государственной программой «Развитие энергетики», к 2024 году мы должны достигнуть общеотраслевого показателя в 285,4 грамма на киловатт-час, что снизит удельные расходы топлива еще на 6,8% от достигнутого на сегодня уровня и бесспорно позитивно повлияет на дальнейшее снижение выбросов в атмосферу от тепловых электрических станций», – подчеркнул Петр Бобылев.

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