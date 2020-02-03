Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

Source: Russia Ministry of Sport

В соответствии с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России, а также на основании решений, принятых Комиссией Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций, сегодня, 3 февраля, состоялось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Учитывая, что деятельность руководства ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их прав участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности лёгкой атлетики, на заседании президиума были приняты следующие решения:

– передать действующей рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;

– передать рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;

– всем членам президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку.

Перед началом заседания президиума к его участникам обратился Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. «Кризис в российской лёгкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства ВФЛА. Ближайшие задачи — принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», – сказал глава Минспорта России.

Пресс-служба Минспорта России

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