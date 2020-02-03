Результаты еще двух «цифровых пилотов» были приняты в ведомственном проекте «Единая техническая политика – надежность электроснабжения»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 февраля. – Руководитель ведомственного проекта «Единая техническая политика – надежность электроснабжения», заместитель директора департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева провела очередное заседание участников ведомственного проекта.

Были рассмотрены результаты двух пилотных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения путем внедрения новых типов управления на базе цифровых технологий и интеллектуальных систем.

Один пилотный проект был представлен ПАО «МРСК Юга», входящим в группу компаний «Россети». Ключевым результатом данного проекта является создание цифровой модели электрической сети и точек поставки электрической энергии в соответствии с национальными стандартами серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» полностью для одного из районов электрических сетей (Сальский РЭС). На базе цифровой модели опробован сбор исходных данных для расчета показателей надежности оказываемых услуг сетевыми компаниями на базе технологий промышленного интернета («интернет вещей»). Такое решение позволит не только достоверно и оперативно оценивать показатели надежности в отношении потребителей, но и позволит улучшить процессы оперативно-технологического и ситуационного управления в энергосистемах.

В рамках совместного пилотного проекта АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» было введено в действие цифровое дистанционное управление графиками нагрузки десяти гидравлических электрических станций из диспетчерских центров. Проект явился очередным шагом по внедрению цифрового дистанционного управления оборудованием и режимами работы объектов электроэнергетики.

В ходе обсуждения представленных пилотных проектов участники заседания рассмотрели и предложили дальнейшее тиражирование и развитие полученных результатов.

«Пилотные проекты, которые мы сегодня обсуждали, являются реальными практическими шагами по цифровой трансформации электроэнергетики. Энергокомпании продемонстрировали взвешенный подход к выбору технических решений и оценке их технико-экономических характеристик. Мы, со своей стороны, ориентируем компании не ограничиваться автоматизацией процессов, а видеть потенциал для дальнейшего развития полученных результатов в целях изменения как самих процессов, так и цифровизации внутриотраслевых взаимодействий», – рассказала Елена Медведева.

Ведомственный проект «Единая техническая политика – надежность электроснабжения» утвержден протоколом заседания ведомственного координационного органа проектной деятельности Минэнерго России под председательством Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака от 18.04.2019 № AH-139пр. На сегодняшний день уже реализуются и запланированы к завершению до 2024 года – 25 пилотных проекта в разных энергокомпаниях. Эти пилоты направлены не только на использование цифровых технологий, но и на изменение отдельных бизнес-процессов.

31.01.2020

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в действие пакет основополагающих документов в области построения типовых комплексов релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) – 22 новых стандарта организации.

MIL OSI