Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#OneWeb#Главкосмос#Космодромы#Байконур03.02.2020 07:40

«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли на старт

В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня утром, 3 февраля 2020 года, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и британскими спутниками связи OneWeb на борту была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

После проведения работ по установке ракеты в пусковое устройство и вертикализации к ней были сведены мачты обслуживания. Затем расчеты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступили к выполнению операций по графику первого стартового дня: проводятся автономные испытания систем и агрегатов полезной нагрузки, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками OneWeb запланирован на 7 февраля 2020 года в 00:42:41 мск. Отделение разгонного блока от третьей ступени состоится через 562 секунды после старта. В течение следующих 3,5 часов в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут отделяться от разгонного блока «Фрегат-М».

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» 28 февраля 2019 года. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой.

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