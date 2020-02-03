Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии в честь 77-летия Победы в Сталинградской битве.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе поездки в регион принял участие в торжественной церемонии в честь 77-летия Победы в Сталинградской битве.

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Жители и гости города, органы власти всех уровней, руководители силовых и правоохранительных ведомств посетили Мамаев курган, возложили цветы и венки героям Сталинградской битвы, в Зале Воинской Славы у Вечного огня почтили память защитников отечества. А после церемонии в память о погибших зажгли свечи в храме Всех Святых.

«Сталинградская битва стала символом мужества, истинного героизма, твердости духа и стойкости нашего народа в борьбе за свободу и независимость нашей Родины», — отметил Сергей Горняков.

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва, она стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. Сталинградская Победа является важнейшим событием и для жителей города и для всей страны, ведь именно от стен непобежденного Сталинграда началось освобождение страны и мира от фашизма.

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