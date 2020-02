Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w województwie pomorskim – uroczystości z okazji 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

Source: President of Poland in Polish

10 lutego 2020 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Pucku, Władysławowie i Wejherowie, gdzie weźmie udział w obchodach 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w ramach Narodowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Program prasowy:

Puck



godz. 10.00 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem i powrotu Pomorza do Macierzy (plac przed kościołem parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Judyckiego 4)



godz. 10.15 Złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Pucka wywiezionych i pomordowanych przez Niemców w lasach piaśnickich w 1939 roku (róg ul. 1 maja i ul. Stary Rynek)



godz. 10.20 Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Antoniego Miotka (ul. Stary Rynek 17)



godz. 11.00 Msza Święta (kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Judyckiego 4)



godz. 12.45 Uroczyste przejście uczestników Mszy Świętej z kościoła do Portu Rybackiego



godz. 13.00 Uroczystości z okazji 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem (Port Rybacki)



Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP

Władysławowo

godz. 15.00 Spotkanie z mieszkańcami Władysławowa z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem (Plac przed pomnikiem gen. J.Hallera, ul. Morska 26)



Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP

godz. 15.50 Złożenie wieńca pod pomnikiem Antoniego Abrahama (róg ul. Brzozowej i al. Gwiazd Sportu)



Wejherowo



godz. 17.00 Spotkanie z mieszkańcami Wejherowa z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem (plac Jakuba Wejhera 8)

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.



godz. 18.40 Odsłonięcie tablicy w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem (kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, ul. Kościuszki 2)



godz. 19.00 Udział Pary Prezydenckiej w uroczystym koncercie z okazji 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem (Filharmonia Kaszubska, ul. Jana III Sobieskiego 255)

