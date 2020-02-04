А. Клишас: Общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий принял участие в «круглом столе» в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина, посвященном обсуждению поправок к Конституции РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края выступил на «круглом столе» в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина, посвященном обсуждению поправок к Конституции РФ.

Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Андрей Клишас

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Андрей Клишас

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Андрей Клишас и Владимир Синюков

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Заседание «круглого стола» по обсуждению поправок к Конституции РФ

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Андрей Клишас напомнил, что Государственная Дума уже продлила срок рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ. Он не исключил, что этот срок будет продлен еще раз, если возникнет такая необходимость, поскольку поступает большое количество предложений.

«Андрей Клишас отметил, что обсуждение проходит также в субъектах РФ. «Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации побывали у себя в регионах, встречались с общественными организациями, гражданами. Наша задача – все предложения обсудить, никакие здравые мысли не потерять», — сказал он.

«Важно понимать, что Конституция – это политико-правовой документ», — указал парламентарий. Поэтому с юридической точки зрения, не обязательно, например, фиксировать в тексте Основного закона требования к лицам, занимающим государственные должности. Но с политической точки зрения – нужно. С этой же точки зрения необходимо указать в Конституции число судей Конституционного суда. «Если не зафиксировать какие‑то критерии в Конституции, их можно будет постоянно менять».

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Андрей Клишас затронул тему процедуры голосования. По словам сенатора, общероссийское голосование нужно сделать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию.

Особое внимание в ходе «круглого стола» было уделено рассмотрению вопросов местного самоуправления, процедуры общероссийского голосования, состава Конституционного суда в части количества судей, судебной власти и прокуратуры, соотношения международного и национального законодательства.

В заседании приняли участие Проректор по научной работе МГЮА Владимир Синюков (модератор), первый проректор МГЮА Елена Грачева, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сурен Авакьян, научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заведующий кафедрой истории государства и права МГЮА Игорь Исаев, заведующий кафедрой интеграционного и европейского права МГЮА Сергей Кашкин, заведующая кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА Валентина Комарова, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮА Валерий Невинский и другие видные ученые-конституционалисты.

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