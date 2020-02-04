А. Кондратьев: Работу тамбовской полиции положительно оценивают жители области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в расширенном заседании коллегии управления МВД России по Тамбовской области.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области принял участие в расширенной коллегии УМВД России по Тамбовской области, на которой были подведены итоги работы ведомства за 2019 год и определены приоритеты в деятельности полиции на предстоящий период.

Алексей Кондратьев принял участие в расширенном заседании коллегии управления МВД России по Тамбовской области

На заседании так же присутствовали представители Центрального аппарата МВД России, губернатор области Александр Никитин НикитинАлександр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области , председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, МатушкинЕвгений АлексеевичПредседатель Тамбовской областной Думы представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, руководители силовых структур, начальники структурных подразделений УМВД и территориальных отделов полиции.

Алексей Кондратьев поблагодарил тамбовских стражей правопорядка за несение службы и хорошие показатели в работе. Он также отметил высокие показатели оперативно-служебной деятельности УМВД за прошедший год. По итогам 2019 года уровень преступности (в расчете на 100 тысяч населения) в Тамбовской области является одним из наименьших в Российской Федерации.

Алексей Кондратьев принял участие в расширенном заседании коллегии управления МВД России по Тамбовской области

«Органы и подразделения внутренних дел области справились с поставленными задачами по поддержанию общественной безопасности и противодействию преступности. Отмечаю, что работу тамбовской полиции положительно оценивают жители региона», — сказал Алексей Кондратьев.

По завершению коллегии сенатор вручил сотрудникам тамбовской полиции благодарственные письма.

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