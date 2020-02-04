А. Майоров провел заседание рабочей группы по подготовке встречи Председателя СФ с тружениками социальной сферы села

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие планируется провести 3 марта 2020 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села.

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

1 из 20

Алексей Майоров

2 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

3 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

4 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

5 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

6 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

7 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

8 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

9 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

10 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

11 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

12 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

13 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

14 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

15 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

16 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

17 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

18 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

19 из 20

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

20 из 20

Сенатор уточнил, что в этом году состоится уже четвертая встреча в подобном формате. Определена дата ее проведения – 3 марта.

Алексей Майоров обозначил цели и задачи предстоящей встречи. «Основная цель – обеспечить вектор развития страны, заданный Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Это меры поддержки семьи, повышение уровня жизни населения, что, безусловно, касается жителей сельских территорий».

Смотрите также

Исходя из этой цели, сенатор указал на ряд задач, которые необходимо рассмотреть в ходе встречи. «Это мероприятие должно стать эффективным инструментом парламентского контроля, посредством которого осуществляется «обратная связь», происходит обмен информации о том, как на местах работают серьезные решения, принятые руководством страны», — сказал законодатель. В центре — важнейший вопрос – принятие Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», сопоставимой по своей значимости и масштабам с национальным проектом. Принятие госпрограммы происходило при непосредственном участии Совета Федерации, пояснил Алексей Майоров. «Важно отметить, что предложения Совета Федерации, сформулированные в резолюциях, принятых по итогам предыдущих встреч, были учтены при разработке этой госпрограммы».

Второй задачей мероприятия сенатор назвал создание механизмов привлечения граждан, тружеников социальной сферы села к непосредственному участию в реализации госпрограммы. «Необходимо помочь людям практически использовать заложенные в госпрограмме возможности».

По словам законодателя, также важно ознакомить делегатов встречи с лучшими региональными практиками реализации госпрограммы.

Алексей Майоров сообщил, что основным докладчиком на встрече будет Министерство сельского хозяйства России. «Агропромышленный комплекс – продолжает оставаться драйвером экономики. Успехи АПК – задача тружеников села, которые имеют право на сравнимые с городскими условиями жизни и труда», — подчеркнул законодатель.

Глава Комитета СФ предложил в ходе встречи с Председателем Совета Федерации дать возможность выступить представителям Российского союза сельской молодежи, а также осветить вопрос развития Нечерноземья.

Алексей Майоров напомнил, что ежегодно партнерами по организации встречи выступает Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси. В день проведения встречи традиционно открывается Фестиваль сельской культуры «София», делегаты встречи становятся участниками благотворительного концерта. Такие концерты проходили в Храме Христа Спасителя, в Государственном Кремлевском Дворце, в конференц-зале Совета Федерации, а в этом году он планируется в лучшем концертном зале страны – в «Зарядье».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, советник заместителя Министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой, представители общественных организаций, эксперты.

MIL OSI