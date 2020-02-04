А. Русских внес законопроект о создании государственной электронной почты для общения с органами власти

Source: Russia – Council of the Federation

Расширяются гарантии прав граждан РФ в части возможности получения адекватного по времени ответа на их сообщения в диалоге с органами государственной и муниципальной власти.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области внес проект федерального закона «О государственной электронной почте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как говорится в пояснительной записке к документу, он разработан в целях совершенствования и унификации правового регулирования современных информационных и телекоммуникационных технологий в рамках взаимодействия граждан, организаций и органов государственной и муниципальной власти.

В соответствии с законопроектом расширяются государственные гарантии прав граждан РФ в части возможности получения адекватного по времени получения ответа на их сообщения в диалоге с органами государственной и муниципальной власти. Главная цель законопроекта заключается в создании государственной электронной почты, с помощью которой граждане и юридические лица смогут как направлять, так и получать от государственных и муниципальных органов власти юридически значимые сообщения. Государственная электронная почта позволит не только гражданам более оперативно получать от государства необходимые услуги, но и, например, извещать заинтересованных лиц о тех или иных событиях/решениях.

Таким образом можно оперативно извещать определенных лиц о времени и месте судебных разбирательств с их участием или о факте зафиксированного правонарушения и пр.

Смотрите также

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время принято большое количество нормативных правовых актов, регулирующих электронный документооборот. Вместе с тем, принятие указанных нормативных актов зачастую приводит к дублированию отдельных норм, а в некоторых случаях создает правовые коллизии, при этом общим недостатком предлагаемых способов обмена документов является необходимость получения квалифицированной электронной подписи с целью идентификации лица, что приводит к значительному удорожанию предоставляемых услуг и невозможности для широкого круга лиц посредством электронных сервисов получать нужные им услуги. Указанная проблема может быть решена комплексным образом в рамках предлагаемой законопроектом государственной электронной почты, являющейся составной частью действующего единого портала государственных и муниципальных услуг.

Законопроект учитывает положения Федерального закона «О персональных данных» в части обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В этих целях законопроектом предусматривается сбор, хранение и использование только той информации, которая содержит сведения о гражданине, необходимые для его идентификации и исключения возможности направления обращений другому лицу, при этом такой сбор, хранение и использование информации возможно только с согласия гражданина, а распространение информации не допускается. Представляется, что такой подход в полной мере отвечает требованиям баланса интересов гражданина и государства.

Важно отметить, что отношения в области почтовой связи в РФ законопроектом не затрагиваются, поскольку предлагаемая законопроектом государственная электронная почта представляет собой комплекс мероприятий по предоставлению пользователю возможности отправления, получения, чтения, копирования и распечатывания электронных сообщений через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом законопроектом не затрагиваются уже действующие электронные сервисы, предполагающие получение государственных и муниципальных услуг посредством заполнения специальных форм.

При подготовке законопроекта авторами законодательной инициативы был проанализирован и использован опыт развитых зарубежных стран, говорится в пояснительной записке.

MIL OSI