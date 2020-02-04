В Астраханской области после принятых прокуратурой мер погашена задолженность по контрактам на сумму свыше 4 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ахтубинская городская прокуратура Астраханской области провела проверку соблюдения прав предпринимателей.

Установлено, что администрация города Ахтубинск в 2019 году заключила контракты на выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд на общую сумму более 7 млн рублей.

Работы подрядчиками выполнены в установленные контрактами сроки, при этом в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией их оплата в полном объеме не произведена, в связи с чем возникла задолженность на общую сумму более 4,4 млн рублей.

Для устранения нарушения городской прокуратурой главе администрации города в ноябре и декабре 2019 года внесены представления, по результатам рассмотрения которых задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена, к дисциплинарной ответственности привлечены 2 ответственных должностных лица городской администрации.

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