Source: Russia – Council of the Federation

Изменения в Основной закон будут вноситься с учетом мнения россиян, подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области сообщил о проведении в регионе общественных обсуждений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

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«Законопроект о внесении поправок в Конституцию уже был принят Государственной Думой в первом чтении, дальнейшие изменения будут вноситься с учетом мнения россиян», — пояснил сенатор.

По словам законодателя, в обсуждениях принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти Курской области, институтов гражданского общества, делегаты профессиональных союзов предприятий и организаций региона, эксперты.

«Согласно проекту закона, поправки должны коснуться изменений критериев поступления на должность государственного и муниципального служащего, а именно, отсутствие у них гражданства иных государств, усиления роли парламента, роли публичной власти с обязательным привлечением общественных организаций», — сказал парламентарий. По его словам, участники обсуждения выразили уверенность в принятии озвученных поправок, которые должны существенно изменить общественную и политическую деятельность государства.

«Горячо поддержаны идеи главы государства, направленные на укрепление традиционных для России семейных ценностей, помощи отдельным категориям граждан», — отметил Валерий Рязанский.

По его словам, предложенная Президентом мера об увеличении ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет коснется 56 тысяч маленьких граждан Курской области. В регионе сегодня около 50 тысяч учеников начальной школы – на них будет распространяться норма по получению бесплатного питания.

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