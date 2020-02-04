Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела совещание по вопросам социально-экономического развития Брянской области.

В рамках рабочей поездки в Брянскую область Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела совещание по вопросам социально-экономического развития области. В мероприятии, прошедшем в правительстве региона, приняли участие губернатор Александр Богомаз, БогомазАлександр ВасильевичГубернатор Брянской области председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, ПопковВладимир ИвановичПредседатель Брянской областной Думы министры регионального правительства, представители в СФ от Брянской области – Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области и Галина Солодун. СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области

Валентина Матвиенко отметила, что основная цель встречи – не только рассмотреть текущее социально-экономическое положение региона, но, прежде всего, обсудить ход выполнения масштабных стратегических задач, поставленных Президентом РФ. «Все они сконцентрированы в перечне поручений главы государства по реализации Послания Федеральному Собранию».

Совещание по вопросам социально-экономического развития Брянской области

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Совещание по вопросам социально-экономического развития Брянской области

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Совещание по вопросам социально-экономического развития Брянской области

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Встреча В. Матвиенко с губернатором Брянской области А. Богомазом

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Губернатор Брянской области А. Богомаз

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Посещение АО УК БМЗ «Брянский машиностроительный завод»

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Торжественное открытие МБДОУ «Детский сад №2 «Левушка»

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Торжественное открытие МБДОУ «Детский сад №2 «Левушка»

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Рабочая поездка В. Матвиенко в Брянскую область

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Брифинг В. Матвиенко и губернатора Брянской области А. Богомаза

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По словам Председателя СФ, Брянская область – динамично развивающийся регион, где есть и сильный промышленный комплекс, и крупные аграрные предприятия. Среди преимуществ – выгодное приграничное положение и хороший кадровый потенциал.

Глава СФ сообщила, что в настоящее время наблюдается четкая тенденция к повышению роли регионов в политической жизни страны. Кроме того, усиливается роль местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти. В этих условиях регионы должны не только понимать и поддерживать предстоящие изменения, но и стать самыми непосредственными их участниками.

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«Нужно проявлять большую инициативность, анализировать, какие меры приносят наилучший результат, активнее выходить к людям с идеями и предложениями», — считает Валентина Матвиенко.

В то же время, сказала глава СФ, нужно добиваться повышения реальных доходов граждан.

По словам Валентины Матвиенко, улучшить демографию, повысить качество жизни не получится без решения жилищного вопроса. «Необходимо значительно увеличить его объем».

Председатель СФ отметила, что еще одна актуальная для Брянской области тема — здравоохранение. В регионе реализуется программа предоставления служебного жилья молодым врачам, которая уже дает ощутимый результат.

Как отметила Валентина Матвиенко, выгодное геополитическое положение области открывает дополнительные возможности для активной внешнеполитической деятельности. Развитию торгово-экономических связей способствует постоянное участие брянских представителей в Форуме регионов России и Беларуси. Спикер СФ предложила провести один из будущих Форумов в Брянске.

Неплохие показатели достигнуты и в сфере притока инвестиций, продолжила глава СФ. По ее мнению, нужно приложить усилия для развития малого и среднего бизнеса, который должен занимать более значительное место в валовом продукте и доходах бюджета региона.

Председатель СФ напомнила, что в этом году вся страна отмечает 75-летие Великой Победы. «В годы войны леса Брянщины стали по‑настоящему вторым фронтом борьбы против фашистов, подвиг партизан и подпольщиков внес неоценимый вклад в нашу общую Победу». Необходимо сохранить историческую правду об этом, передавая ее из поколения в поколение.

Валентина Матвиенко также отметила, что к обсуждению Послания Президента РФ Федеральному Собранию должны широко привлекаться граждане страны. В этой связи она попросила руководство региона и всех присутствующих провести встречи по разъяснению смысла поправок в Конституцию РФ.

Как сообщил в своем выступлении губернатор Брянской области Александр Богомаз, в регионе достигнуты значительные успехи в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, патриотического воспитания молодежи и ряде других. В частности, отметил он, в субъекте РФ уделяется большое внимание строительству детских садов и школ.

В то же время, губернатор согласился с тем, что крайне важно наращивать темпы жилищного строительства в Брянской области. «Мы активно работаем над решением этого вопроса», — заверил он.

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