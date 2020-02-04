В рамках обсуждения поправок в Конституцию РФ С. Горняков провел ряд встреч в Волгоградской области

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, важно, что мнение граждан будет определяющим.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в рамках региональной недели провел встречи в трех муниципальных районах (Нехаевский муниципальный район, Алексеевский муниципальный район, городской округ города Урюпинск) с представителями общественных организаций, трудовых коллективов, муниципальными органами власти, молодёжным активом.

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Встречи были посвящены обсуждению поправок к Конституции Российской Федерации. Сенатор отметил, что новая процедура формирования Правительства РФ, а также расширение полномочий парламента положительно скажется на развитии политической системы страны в целом.

«Поправка в части приоритета Конституции РФ над международным правом на территории страны направлена на укрепление российского суверенитета», — отметил Сергей Горняков.

По мнению сенатора, важно, что мнение граждан будет определяющим.

Сергей Горняков в Волгоградской области

«После одобрения законопроекта на всех уровнях законодательной власти и подписания закона Президентом РФ он будет вынесен на общероссийское голосование, где будет учтено мнение каждого россиянина»,- отметил Сергей Горняков.

В рамках широкого обсуждения поправок в Конституцию сенатор провел встречу с рабочим коллективом АО «Урюпинский крановый завод».

Блок социальных вопросов вызвал наибольший интерес у работников предприятия. Так, поправка в части установления минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации была всецело поддержана сотрудниками завода.

Законодатель отметил, что жители региона, с которыми он встречался, находятся в ожидании перемен и надеются на положительные изменения жизни в целом.

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