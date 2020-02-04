Source: Russia – Council of the Federation

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

Всемирный день борьбы против рака призван привлечь внимание общественности к этому серьезнейшему заболеванию, повысить мотивацию граждан проходить профилактические медицинские осмотры и вести здоровый образ жизни. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова.

«В этом году исполняется ровно двадцать лет с того момента, как онкологическое сообщество предложило всему миру включиться в борьбу против рака. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в этой сфере, применение и распространение лучшего отечественного и зарубежного опыта, внедрение современных технологий и инноваций», — сказала вице-спикер СФ.

Благодаря инициативе Президента РФ по реализации нацпроекта «Здравоохранение» система онкологической помощи получила значительное развитие. «В последние годы активизировалась работа по модернизации онкоцентров, выстраиванию современной комплексной системы — от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения. Соответствующие мероприятия предусмотрены в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями», — отметила Галина Карелова.

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Совет Федерации держит под постоянным контролем вопросы повышения эффективности борьбы с онкологией. «При поддержке Совета по региональному здравоохранению в регионах реализован беспрецедентный по масштабу Всероссийский просветительский проект «Онкопатруль», в рамках которого ведущие специалисты-онкологи провели скрининги мужского и женского здоровья на крупных предприятиях. Во Всемирный день борьбы против рака еще одним его участником стала Калужская область. Уверена, что все субъекты Федерации примут самое активное участие в этом социально значимом проекте, способствующем формированию у граждан онконастороженности и приверженности к ведению здорового образа жизни», — сказала вице-спикер СФ.

«Онкология — один из наиболее острых вызовов современности. Эффективно ответить на него, достичь прорыва в этой сфере возможно только усилив взаимодействие всех органов государственной власти, врачебного и научного сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций. Борьба с раком требует системного и междисциплинарного подхода, внедрения новых кардинальных решений. Именно в этом направлении необходимо продолжить работу», — уверена Галина Карелова.

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