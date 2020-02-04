Е. Бибикова обсудила с лидерами общественных организаций Псковской области поправки в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Псковские общественники поддержали необходимость предложенных Президентом РФ поправок в главный Закон страны.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела «круглый стол» с руководителями общественных организаций региона по обсуждению поправок в Конституцию РФ, которые прозвучали в ходе Послания Президента России Федеральному Собранию.

Смотрите также

Сенатор подчеркнула, что изменения не затрагивают фундаментальные положения главного Закона страны и рассказала об основных тезисах законопроекта о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», предложенного Президентом России.

В частности, шла речь об установлении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, ежегодной индексации пенсий, об изменениях в политической системе страны, расширении полномочий Совета Федерации, Государственной Думы, усилении роли Конституционного суда, о запрете высшим чиновникам, губернаторам, судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, о закреплении в Конституции роли Государственного Совета.

«Губернаторы, как никто другой, досконально знают все проблемы, которые существуют на местах, и усиление роли Госсовета даст возможность решать самые насущных вопросы регионов на самом высоком уровне», — отметила Елена Бибикова.

Парламентарий подчеркнула, что изменения в главном Законе страны возможны только с согласия самих граждан, поэтому предложения Президента будут вынесены на всенародное голосование. Кроме того, законопроект о поправках сейчас проходит самое широкое обсуждение во всех субъектах России.

Елена Бибикова в Псковской области

В ходе встречи с общественниками сенатор напомнила об основных мерах поддержки семей с детьми, прозвучавших в Послании главы государства. Елена Бибикова акцентировала внимание участников на решении Президента о введении материнского капитала на первенцев в размере 466 617 руб. При рождении второго ребенка — маткапитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч руб., в итоге общая сумма на двоих детей составит — 616 617 рублей. А в случае рождения третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч ипотечного кредита. Парламентарий затронула тему социального контракта, который необходимо распространять и в Псковской области.

«Социальный контракт — это возможность начать собственное семейное дело с перспективой на будущее. На средства социального контракта можно получить дополнительное образование или профессиональную переквалификацию, организовать подсобное хозяйство, швейную мастерскую, такие примеры есть и в нашем регионе. Но необходимо, чтобы успешные практики социального контракта получили более широкое распространение», — отметила Елена Бибикова.

В завершении встречи руководители ведущих общественных организаций Псковской области поддержали необходимость предложенных Президентом РФ поправок в Конституцию и передали сенатору предложения, которые были сформированы по результатам обсуждений внутри организаций.

«Эти предложения, а также прозвучавшие в ходе «круглого стола», будут направлены на рассмотрение Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию», — сообщила сенатор.

В «круглом столе» приняли участие глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко, председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, сопредседатель регионального штаба ОНФ Галина Неваленная, председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров» в Псковской области Светлана Мельничук, представители Псковского государственного университета, ветеранских, профсоюзных, общественных организаций и молодежных движений.

MIL OSI