И. Каграманян: Необходимо сформировать у населения осознанную необходимость своевременных медицинских осмотров

Source: Russia – Council of the Federation

Всемирный день борьбы с раком призван привлечь внимание людей к этому серьезнейшему заболеванию, считает сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области считает, что Всемирный день борьбы с раком (4 февраля) призван привлечь внимание людей к этому серьезнейшему заболеванию, повысить информированность населения о необходимости раннего выявления заболевания, о регулярном посещении врачей и прохождению медицинских осмотров.

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«Не только от врачей, но и от каждого человека зависит, насколько эффективно будет идти борьба с онкологией в нашей стране. Считаю, что каждый гражданин России должен регулярно проходить обследование на выявление онкологических заболеваний, и своевременно обращаться за медицинской помощью. Тем более, что российские разработки в этой сфере ничуть не уступают последним мировым достижениям», — сказал Игорь Каграманян. Он напомнил, что снижение смертности от онкологии — одна из приоритетных национальных задач, которую Президент РФ включил в майский Указ.

Сенатор подчеркнул, что государство предоставляет хорошую возможность для профилактики заболевания — осмотры, диспансеризация для лиц старше сорока лет ежегодно с расширенными онкоскринингами. Законодатель отметил, что при реализации «майского» Указа Главы государства онкологическая помощь получила значительное развитие, став одним из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Игорь Каграманян

Парламентарий напомнил, что в рамках Национальной программы по борьбе с онкозаболеваниями в России до 2024 года предусмотрено сокращение предельных сроков диагностики и начала лечения, создание дистанционных референсных центров.

«При этом очень важно формирование онкологической настороженности у врачей и пациентов», — добавил сенатор.

Сегодня по всей стране проходят конференции, лекции и семинары на тему борьбы с раком, в субъектах проводятся профилактические осмотры. Так, сегодня в Калужской области, которая стал 8 субъектом, приехала акция «Онкопатруль».

«Важно сформировать у населения осознанную необходимость своевременных медицинских осмотров», — подчеркнул Игорь Каграманян.

В мероприятии приняли участие главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Росси Андрей Каприн, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, представители профессионального медицинского сообщества и общественные организации.

Следующими эстафету принимает Белгородская область. Здесь акция пройдет в конце февраля.

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