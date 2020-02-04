Л. Гумерова: Укрепление межпарламентских контактов помогает развитию российско-индонезийского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии фотовыставки архивных документов, посвященной 70-летию установления российско-индонезийских дипотношений.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом представителей регионов Индонезии Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в открытии фотовыставки архивных документов, посвященной 70-летию установления российско-индонезийских дипломатических отношений.

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В мероприятии участвовали Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Вахид Суприяди, представители российских министерств и ведомств, научных и деловых кругов, посольств стран АСЕАН в России, ветераны отечественной дипломатической службы.

Как отметила Лилия Гумерова, в экспозиции представлены материалы, отражающие основные этапы развития двусторонних связей.

По ее словам, укрепление межпарламентских контактов помогает развитию российско-индонезийского сотрудничества не только в области законотворчества, но и в практических сферах.

«Мы заинтересованы во взаимодействии в подготовке индонезийских специалистов в отечественных вузах, расширении межрегиональных, культурных связей, развитии туризма», — отметила сенатор.

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