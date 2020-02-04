Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила коллектив Дворца детского творчества Владивостока.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края посетила Дворец детского творчества во Владивостоке. Она осмотрела технопарк «Кванториум», где сотрудники познакомили ее со всеми направлениями деятельности и показали, на каком оборудовании обучаются дети. На сегодняшний день более семи тысяч детей занимаются в стенах технопарка и могут попробовать себя далеко не в детских профессиях.

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По мнению сенатора, новая модель системы дополнительного образования ребят направлена на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы, которая позволяет на практике продемонстрировать, как данный изучаемый научный метод может быть применен в повседневной жизни с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке.

«Дети могут обучаться бесплатно в сфере программирования, биологии, электроники, альтернативной энергетики, промышленного дизайна, робототехники и моделирования», — отметила Людмила Талабаева.

Сенатор также поздравила юбиляров Дворца детского творчества. Это один из старейших детских объединений Владивостока — клуб «Юный патриот Родины», которому исполнилось 50 лет и коллектив народного танца «Плясунья», отметивший свое 35-летие.

Как отметила сенатор, педагоги клуба «Юный патриот Родины» воспитали немало настоящих мужчин, это пограничники и морские пехотинцы, летчики и десантники. «Благодаря грамотным офицерам — наставникам вы учитесь стрельбе и рукопашному бою, плаванию и медицинской подготовке, а также воинскому и гражданскому этикету и по праву являетесь достойными гражданами своей страны и нашего любимого Владивостока», — обратилась Людмила Талабаева к воспитанникам клуба.

«Коллектив народного танца «Плясунья» успешно сохраняет, совершенствует и радует исполнительским мастерством наших земляков, а также этот ансамбль широко известен и на международном уровне», — отметила сенатор.

«Заслуженному деятелю музыкального искусства Приморского края Александру Ильяшенко в этом месяце исполняется 70 лет. Большую часть своей трудовой деятельности он посвятил служению искусству в стенах Дома пионеров и воспитал немало талантливых и востребованных учеников, а как композитор широко известен, не только в Приморском крае, но и за его пределами», — сказала Людмила Талабаева.

Она вручила юбилярам благодарственные письма и подарки от члена Совета Федерации.

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