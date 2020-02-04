Олег Матыцин на «Матч ТВ»: политика Министерства будет максимально открытой

Source: Russia Ministry of Sport

В понедельник, 3 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал интервью в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Приводим главные выдержки из разговора Министра с Дмитрием Губерниевым.

О ПЕРВЫХ ЗАДАЧАХ МИНИСТЕРСТВА

Основная задача, которая стоит перед Министерством спорта и передо мной – это выстроить систему взаимоотношений с регионами, с федерациями, со всеми основными игроками в этой сфере деятельности. Прежде всего, конечно, с Олимпийским комитетом.

Я возглавил Министерство в период кризиса. В частности, кризиса лёгкой атлетики, который длится уже практически пять лет. Естественно, мера ответственности Министерства в этой ситуации – значительная.

Мне предстоит много взаимодействовать с федерациями, чтобы понять реальные проблемы. В этом отношении позиция и политика Министерства будет максимально открытой. Задача Министерства – координировать и реально постараться выстроить систему развития физической культуры и спорта в стране.

Федерации являются независимыми, но Минспорт играет значительную роль в обеспечении подготовки, в финансировании, в медицинском сопровождении, и в обеспечении комплексных научных групп.

Самое главное сформировать команду, профессиональную команду заместителей, профессиональную команду в Министерстве спорта, чтобы люди доверяли друг другу, чтобы они понимали, какие задачи перед нами стоят сегодня и завтра.

Я не сторонник делать каких-то революций. Я с уважением отношусь к моим предшественникам. Но, безусловно, есть положительные, есть и отрицательные стороны. Формирование команды, которую будут оценивать по результатам деятельности уже в ближайшее время, является одной из первостепенных задач.

О СИТУАЦИИ С ВФЛА

Одним из моих первых шагов по восстановлению позиций лёгкой атлетики и, самое главное, по защите интересов наших спортсменов по участию в международных соревнованиях – это приостановление действия аккредитации федерации. Самое главное – скорейшее обеспечение участия наших спортсменов в международном календаре.

Мы фактически теряем лёгкую атлетику в России, поэтому шаги направлены, ещё раз хочу подчеркнуть, прежде всего, на воссоздание традиции культуры лёгкой атлетики, на предупреждение и борьбу с допингом на всех уровнях. Конечно, я надеюсь, что результатом станет полное восстановление федерации в правах.

В понедельник президиум федерации принял важное и верное решение – подать в отставку. Создана рабочая группа Олимпийского комитета, назначены выборы на 28 февраля. Фактически сейчас введено кризисное управление.

Министерство спорта не является сторонним наблюдателем (в ситуации с ВФЛА), мы – государственный регулятор деятельности. В Российской Федерации есть механизм аккредитации федераций, что мы и впредь попытались использовать. Мы ни в коем случае не будем вмешиваться в процесс выборов, не будем оказывать давления ни на кого из кандидатов. Тем не менее, мы должны чувствовать ответственность и продемонстрировать то, что забота о лёгкой атлетике – это не только забота федерации, но всего государственного механизма.

Я лично общался с Марией Ласицкене. Прямой контакт, взаимодействие с людьми и понимание сути вопроса – всегда для меня является приоритетом. Мне было важно узнать, как видит ситуация наша чемпионка, как мы можем её защитить и как будем искать выход. Встреча с Марией была для меня естественной и необходимой. Мы общались не только с ней, но и с её тренером. Отчасти это общение послужило одним из оснований для принятия такого решения по выходу из кризиса.

Предыдущее руководство Министерства спорта активно участвовало в прямом взаимодействии с международной федерацией. Я считаю, какие-то шаги были сделаны правильно, но полноценного результата достигнуто не было. В настоящее время мы продолжаем это взаимодействие. Формальный контакт есть. Мы направили письмо по результатам первых шагов.

Я лично знаком с президентом World Athletics Лордом Коэ по линии университетского спорта. В каком формате это знакомство будет продолжено, решать, наверное, ему самому.

Со своей стороны, мы выразили желание, чтобы представители World Athletics приехали для участия в заседании рабочей группы ОКР. Я считаю, что здесь должна быть обоюдная ответственность за спортсменов и за будущее федерации, потому что она является членом World Athletics, а спортсмены – это достояние не только России, а всего мирового спорта и лёгкой атлетики.

Например, Мария Ласицкене – трёхкратная чемпионка мира, которая пропустила Олимпийские игры в Рио и не дай бог, так сложатся обстоятельства, что она пропустит Игры в Токио. Думаю, что это будет не только её личной катастрофой, а катастрофой для мирового спорта. В этом отношении мы должны разделять ответственность с World Athletics.

О ДОПИНГЕ И ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРАХ В БОРЬБЕ С НИМ

Мы должны, как минимум, проводить эффективную реализацию антидопинговой программы. Это касается профилактики, совершенствования законодательства, применения административных мер. Моя позиция как Министра, прежде всего, у нас должно быть руководство с собственными интересами по развитию видов спорта и физической культуры здесь в стране. Для нас критерии международные важны, но надо самим себе дать понять и сказать, что это для наших людей, для наших спортсменов, это будущее нашего спорта.

Сегодня я вижу роль Министерства спорта в том, чтобы обеспечить превентивные меры здесь на территории Российской Федерации, потому что Министерство спорта не является участником процесса в CAS. Мы, как государство, в чём нас всегда обвиняли, в данном случае, занимаем позицию умеренную, я бы сказал. Мы не снимаем с себя ответственности за развитие спорта в России, но в то же время не позиционируем себя как активного участника этого процесса.

Деятельность Московской антидопинговой лаборатории уже сейчас фактически ни коем образом не контролируется Министерством спорта. Это задача общественных организаций, РУСАДА. Главное, чтобы мы работали синхронно вместе с Олимпийским комитетом, с федерациями, с регионами для обеспечения эффективного механизма развития спорта. Как это будет развиваться после принятия решений – давайте дождёмся этих решений, потом будет определять основной механизм действий.

Работа должна быть нацелена на формирование культуры и понимания реальных проблем, почему спортсмены употребляют допинг. К сожалению, мы сейчас столкнулись с тем, что это массовое явление. Государством оно, безусловно, никоим образом не координируется, не регулируется и не регулировалось. Но понять причины, почему это происходит, почему люди ищут быстрый способ достижения результата необходимо.

Необходимо выработать позицию и по воспитанию, и по антидопинговой программе, и по законодательству, и по административным мерам. Мы должны, например, понимать, что люди, которые имеют допинговую историю, не должны продолжать работу в качестве тренеров и руководителей.

Здесь нужна государственная программа противодействия допингу. Однако она может стать эффективной, повторяю, только в сотрудничестве федерального центра, Олимпийского комитета, Министерства спорта и федераций. Только так мы можем реально рассчитывать на какой-то успех.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

Я бы поставил задачу интегрирования спорта в другие отрасли, в частности, в отрасль образования. Нам необходимо взаимодействие с высшими учебными заведениями. Есть прекрасный пример Китая, где спортивная инфраструктура в основном расположена в кампусах – там ведётся подготовка в том числе и сборных команд. В то же время она используется студентами и несет социальную функцию. Вот здесь встанет вопрос координации. Я думаю, что это одна из главных задач Министерства спорта – координировать все направления, которые так или иначе связаны со спортом.

Я буду планомерно и системно совмещать должности (Министра спорта России и президента FISU). Понимание этой ситуации есть и у Президента России, и Председателя Правительства. Команда, которая сформирована в Международной федерации студенческого спорта, работает под моим руководством уже более четырёх лет. Они с пониманием и уважением отнеслись к решению о моём назначении.

Я получил поздравления практически от всех участников международного движения – и Международного олимпийского комитета, в том числе от его президента Томаса Баха, и [Всемирного] антидопингового агентства и от всех международных федераций. Это тоже определённое признание роли нашего государства и надежда на то, что не будет никакого конфликта интересов, а наоборот мы найдём возможности плодотворного продолжения сотрудничества.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ

Прежде всего, я очень рад, что в настоящий момент Дмитрий Николаевич [Чернышенко] как Вице-премьер осуществляет координацию деятельности Министерства спорта и его взаимодействие, в том числе с международными федерациями, российскими федерациями. Думаю, что никогда в истории России не было такого прямого контакта Министра спорта и курирующего Вице-премьера, при всём уважении к моим предшественникам. Здесь и дополнительная ответственность, но и дополнительные возможности.

О РАБОТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ

Министерство спорта – это часть Правительства, и в данном случае вектор развития спортивной отрасли во многом зависит от общей ситуации в стране. Международные федерации – здесь момент тонкий. Мы, естественно, поддерживаем национальные федерации, которые являются членами международных федераций.

Прямого влияния на их деятельность мы не имеем и не должны иметь. Сфера нашего международного сотрудничества должна выстраиваться с Министерствами спорта и соответствующими ведомствами других государств. Без государственной политики и поддержки невозможно развивать спорт ни в одной стране, с любой политической системой.

О БЮДЖЕТЕ НА СПОРТ

Бюджет на спорт имеет положительную динамику роста в последние годы. Средства направляются и на строительство объектов, укрепление материальной базы, содействие развитию детского спорта, национальные проекты, поддержку спорта высших достижений. Спорт сегодня является очень значимым фактором формирования здорового климата в обществе и, наверно, одним из немногих эффективных механизмов воспитания молодёжи.

О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ ВЛАДИМИРОМ САЛЬНИКОВЫМ

Мне крайне важно выстроить диалог с президентами федераций, потому что мне необходимо самому вникнуть в перечень проблем, которые существуют. Мне очень приятно, что диалог состоялся профессиональный, что федерация имеет конкретную программу развития плавания на всех этапах: и с точки зрения массового плавания, и с точки зрения подготовки резерва, и с точки зрения обеспечения подготовки спортсменов высшей квалификации.

Очень рад, что (у федерации плавания) существует активное взаимодействие с Попечительским советом федерации. Думаю, что эта модель во многих федерациях так или иначе, более или менее успешно, применяется. Но здесь мы видим реальное развитие вида спорта, реальные достижения и успехи. Не только достижения в виде золотых медалей на чемпионатах мира, но и укрепление материальной базы, и стратегический взгляд на подготовку резерва, и динамичное развитие федерации.

Сегодня мы обсудили очень широкий круг вопросов. Что для меня очень важно – по существующим проблемам уже подготовлены конкретные предложения со стороны федерации. Я надеюсь, что мы к ним очень внимательно отнесёмся и найдём позитивное решение.

Я уже говорил о том, что необходимо интегрировать спорт с другими отраслями. В частности, с университетами. Мне это представляется важным не только в плавании, но и в остальных видах спорта. Таким образом мы решаем двуединую задачу: и подготовки чемпионов, и развиваем вузы, не забывая о социальном факторе.

Президент [Российской Федерации] дал поручение о возможности создания центров подготовки студенческих сборных команд на базе высших учебных заведений. Я считаю, что плавание – это как раз тот вид спорта, на примере которого можно продемонстрировать необходимость этого. При наличии бассейна и условий плюс был бы и федерациям и самое главное – многотысячной армии студентов, которым плавание могло бы явиться одним из базовых средств воспитания и формирования здорового образа жизни.

О ПРОБЛЕМАХ В РЕГИОНАХ И ЗАРПЛАТАХ ТРЕНЕРОВ

Безусловно, проблемы существуют. За эти 10 дней мне уже удалось встретиться с четырьмя губернаторами, руководителями [регионов] и, выслушав проблемы, я ещё больше осознал, что здесь главное понять стратегию развития вида спорта в конкретном регионе с учётом общей стратегии развития отрасли. Я буду заниматься этими вопросами самостоятельно, но мне важно понимание со стороны губернаторов, зачем мы там строим те или иные объекты. Мы строим, а потом естественно возникает вопрос дальнейшей его эксплуатации, финансирования этой эксплуатации и вот здесь важно найти паритет, важно понять с самого начала, как этот комплекс будет использоваться.

Зарплаты тренеров – это очень, скажем так, чувствительный момент. В моем понимании это краеугольный камень успешного развития отрасли. Потому что сколько мы ни говорили, сколько мы ни призывали идти работать тренерами выпускников наших вузов, если не будут созданы комфортные условия – и социальные и, в том числе, материальные, то мы навряд ли можем рассчитывать на успех.

Что касается рынка труда, то я бы предложил модель, когда государство проводит обучение за государственные деньги, то надо, может быть, вернуться к вопросу о государственном распределении наших выпускников. Это будет гарантией, что мы готовим кадры не в пустоту.

Пресс-служба Минспорта России

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