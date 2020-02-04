О назначении на должность заместителя начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации – официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на должность заместителя начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации – официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации назначен Иванов Андрей Андреевич.

Андрей Андреевич родился в 1981 году в Магадане.

В 2003 году окончил факультет журналистики Кубанского государственного университета.

Свою трудовую деятельность начал с 1998 года. Работал корреспондентом и обозревателем периодических изданий, являлся автором художественно-публицистических программ на региональном телевидении.

С 2006 по 2020 годы занимал различные должности на телеканале НТВ, прошел путь до главного редактора Дирекции информации.

Неоднократно поощрялся руководством государственных служб и министерств. Имеет ведомственные награды. За большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм удостоен благодарности Президента Российской Федерации.

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