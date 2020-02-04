О назначении на должность начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на должность начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации назначена Анна Андреевна Генералова.

Анна Андреевна родилась в 1987 году в подмосковном городе Серпухове.

В 2010 году окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности «Связи с общественностью».

С того же года начала работать в Администрации Президента Российской Федерации. Занимала различные должности в Управлении пресс-службы и информации Президента РФ. До последнего времени являлась главным советником Управления пресс-службы и информации Президента РФ.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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