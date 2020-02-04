Посещение Центра боевых искусств

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства побывал, в частности, в тренировочных залах кикбоксинга, каратэ, фехтования и ушу, а затем посмотрел краткую показательную программу с участием воспитанников спортивной школы.

Завершая посещение Центра, Владимир Путин сфотографировался с юными спортсменами и их тренерами, а также сделал запись в книге почетных гостей.

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Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Центр боевых искусств» работает в Череповце с октября 1994 года. В Центре организованы тренировки по многим видам единоборств, в том числе кикбоксингу, фехтованию, каратэ, айкидо, самбо, дзюдо, вольной борьбе, рукопашному бою. Кроме того, у спортшколы имеется ряд филиалов в разных районах города.

Ежегодно на базе Центра проходят чемпионаты и первенства Вологодской области, Северо-Западного федерального округа, кубки России, международные турниры по различным видам единоборств, семинары с участием мастеров мирового уровня.

За годы работы из стен школы вышли более 170 победителей и призёров чемпионатов Европы и мира, других престижных соревнований, в том числе 20 чемпионов мира и 23 чемпиона Европы.

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