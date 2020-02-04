Прокурору Челябинской области поручено провести проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов в части обеспечения их прав на безбарьерную среду

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокуратуре Челябинской области поручено проверить сведения, размещенные в ряде интернет-изданий. Средства массовой информации сообщили о многочисленных случаях нарушения прав инвалидов, которые не могут выйти из жилых помещений на улицу из-за отсутствия пандусов и подъемников.

В ходе надзорных мероприятий особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения региональными и муниципальными органами власти требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», жилищного законодательства, а также причинах неисполнения решения суда.

По результатам проверки, которые ожидаются к 28 февраля текущего года, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона.

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