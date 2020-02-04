Сегодня в «Эфире» о цифровой трансформации органов прокуратуры, приеме жалоб в прокуратуре г. Москвы, суде над бывшим губернатором Сахалинской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Логика закона» начальник отдела Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры России Игорь Казимиров ответит на вопросы о реализации стратегии цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации.

О том, сколько обращений граждан поступает в прокуратуру Москвы, на что жалуются жители столицы и какие новые технологии внедряет московская прокуратура в процесс приема жалоб, пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Старший прокурор управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Денис Штундер расскажет в рубрике «В процессе» о суде над бывшим губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным.

Программа «Эфир» на вторник 4 февраля 2020 года:

· Криминальный тренд. Я к вам пишу…Организация работы по рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры.

· В процессе. Суд поставил точку в деле «бриллиантового» губернатора. Приговор вступил в законную силу.

· Криминальный тренд. Дознание как одна из форм предварительного расследования: о полномочиях прокурора и не только.

· Ни дать ни взять. Мультимедийная пресс-конференция на тему: «Профилактика коррупции и антикоррупционное просвещение».

· Логика закона. Цифровая трансформация органов прокуратуры.

· Криминальный тренд. Города-призраки: закрытая территория.

· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Реализация права на обращение.

· Криминальный тренд. Общество и меч правосудия: суд присяжных и не только.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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