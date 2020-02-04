Т. Кусайко: Граждане неравнодушны к вопросам, связанным с внесением изменений в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила поправки в Основной закон с общественными организациями инвалидов.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области обсудила в Мурманске поправки в Конституцию РФ с общественными организациями инвалидов.

Сенатор напомнила, что 20 января глава государства внёс в Государственную Думу проект закона о внесении изменений в Конституцию.

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«По всему пакету конституционных поправок Президент предложил провести голосование граждан, в связи с этим в настоящее время обсуждение среди населения проводится по всей стране», — сказала парламентарий.

В рамках общественных обсуждений конституционных поправок Татьяна Кусайко встретилась с членами региональных отделений ВОИ, ВОГ, ВОС, Клуба молодых инвалидов «Валентина+», МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» и другими.

Сенатор заметила, что в целях получения активной обратной связи от граждан представителям региональных и муниципальных органов власти необходимо проводить ознакомительную и разъяснительную работу среди граждан, знакомить с целями и задачами вносимых изменений.

Она добавила, что люди с ограниченными возможностями здоровья очень активно участвуют в жизни государства, интересуются всеми законодательными процессами.

«Люди с теми или иными особенностями здоровья имеют много дополнительных ограничений жизнедеятельности, поэтому они особенно прислушиваются ко всем изменениям, происходящим в стране», — отметила парламентарий.

«Особенное внимание при обсуждении законопроекта было уделено закреплению в Основном законе страны индексации пенсий и социальных выплат, а также норме, регламентирующей, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня», — сообщила Татьяна Кусайко.

Она добавила, что представителями организаций был внесён ряд предложений.

«Граждане задавали вопросы относительно возможности рассмотрения их предложений, сроков их внесения. Отрадно видеть неравнодушие граждан к нашим общим задачам и их заинтересованность в жизни страны», — подытожила законодатель.

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