Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Электро-Л04.02.2020 17:40

«Электро-Л» № 3 в рабочей точке стояния

В соответствии с циклограммой полета 1 февраля 2020 года выдан импульс коррекции, завершивший перевод гидрометеорологического космического аппарата «Электро-Л» № 3 производства НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рабочую точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.

Перевод из точки выведения в точку стояния 165,8°в.д. осуществлялся в результате коррекций приведения. В настоящее время начался технологический этап по комплексной подготовке всех систем аппарата «Электро-Л» № 3 и наземных служб к выполнению целевой задачи — получению оперативных гидрометеорологических данных. Все служебные системы функционируют штатно.

Космический аппарат «Электро-Л» № 3 был запущен 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур и пополнил состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2011 года, запуск второго аппарата состоялся в декабре 2015 года. Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Они предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Аппараты серии «Электро» также используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Аппараты построены по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина. Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения (дистанционное зондирование Земли, космическая астрономия).

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