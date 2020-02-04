5 февраля состоится церемония вручения верительных грамот Президенту России послами ряда иностранных государств

Source: President of Russia – Kremlin
Верительные грамоты главе Российского государства вручат Грейм Лесли Михан (Австралия), Лотфи Бушаара (Королевство Марокко), Чжан Ханьхуэй (Китайская Народная Республика), госпожа Малена Мард (Королевство Швеция), Геза Андреас фон Гайр (Федеративная Республика Германия), Брайан Макэлдафф (Ирландия), Мирослав Лазанский (Республика Сербия), Садасиван Премджит (Республика Сингапур), Сейла Еат (Королевство Камбоджа), госпожа Екатерини Нассика (Греческая Республика), Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни (Республика Ирак), Мохамед Шериф Курта (Алжирская Народная Демократическая Республика), Дуламсурэн Даваа (Монголия), Тарак Бен Салем (Тунисская Республика), Казем Джалали (Исламская Республика Иран), Камрул Ахсан (Народная Республика Бангладеш), госпожа Дебора Джейн Броннерт (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), госпожа Сиалеи Аллегра ван Тур (Новая Зеландия), госпожа Элисон Мэри Ле Клэр (Канада), Пьер Леви (Французская Республика), Джон Джозеф Салливан (Соединенные Штаты Америки), Эфраин Вильярреаль Ареналес (Республика Панама), Ермек Беделбаевич Кошербаев (Республика Казахстан).