Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы посетили испытательный центр Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа члены Комитета СФ Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Полномочный представитель Правительства России в Совете Федерации Андрей Яцкин посетили испытательный центр — Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, подведомственный Россельхознадзору.

Центр проводит исследования сельскохозяйственной продукции, кормов, кормовых добавок и сырья для их производства на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов.

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Мероприятие состоялось в рамках исполнения поручения, данного на 473-м заседании Совета Федерации 30 января 2020 г., о необходимости посещения сенаторами испытательных лабораторий по исследованию сельскохозяйственной и пищевой продукции на предмет выявления в них генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО). Испытательный центр оснащен современным лабораторным оборудованием, что в сочетании с используемыми методиками, в том числе разработанными непосредственно здесь позволяет эффективно выявлять ГМО в исследуемой продукции.

Законодатели ознакомились с процессом исследования продукции, применяемым оборудованием и методиками, а также со статистическим данными результатов испытаний продукции. Состоялся конструктивный диалог по имеющимся проблемам в сфере контроля ГМО и путям их решения.

Алексей Майоров отметил, что работа таких испытательных центров непосредственно способствует реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента России и норм Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности» по введению ограничений по ввозу и обороту ГМО-продукции.

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