Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провела ряд встреч с представителями общественных организаций региона.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела ряд встреч с представителями общественных организаций региона.

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Основной темой встреч стали итоги общественного обсуждения предложенных Президентом РФ изменений в Конституцию РФ. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты Воронежской области, уполномоченный по правам ребенка, депутаты Областной думы, руководители профильных департаментов, представители профсоюзов, ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области, ВРО «Ассоциации юристов России», «Качество нашей жизни» и других НКО.

«Члены общественных организаций отметили своевременность поправок и выразили готовность участвовать в информировании граждан о порядке проведения всенародного голосования», — подчеркнула Галина Карелова.

Вице-спикер СФ проинформировала о работе сенаторов по выполнению поручений Президента РФ, о планах законотворческой деятельности. «Совет Федерации держит под постоянным контролем их реализацию, как на федеральном, так и на региональном уровне», — добавила она.

Руководитель региональной Общественной палаты Неля Пономарева рассказала о том, что планируется провести мониторинг исполнения поручений на территории Воронежской области, рассмотреть этот вопрос в ходе ежегодного Конгресса Общественного развития.

«Общественные организации Воронежской области проявляют большой интерес к федеральной повестке, ко всем социально значимым мероприятиям. Очень важно, что представители общественных организаций Воронежа активно включились в работу по реализации Послания Президента РФ», — подчеркнула Галина Карелова.

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