В Джакарте состоялось заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики в рамках Российско-Индонезийской МПК

Source: Russia Ministry of Energy

Джакарта (Индонезия), 5 февраля. – Под сопредседательством директора Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова и директора по реализации программ в области минерального сырья и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Мухаммада Вафида состоялось Третье заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики в рамках Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

В ходе мероприятия стороны обсудили текущее состояние российско-индонезийского сотрудничества в области энергетики, перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в нефтегазовой и электроэнергетической областях, а также обменялись мнениями о перспективных проектах сотрудничества.

По итогам мероприятия подписан Протокол.

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