В. Новожилов: Жители Архангельской области активно включились в подготовку к празднованию 75-летия Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил муниципальные образования Вельского района.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе посетил муниципальные образования «Низовское» и «Аргуновское», побывал в поселках Солгинском, Усть-Шоноше, Пасьва, в селе Благовещенском и деревне Горка-Муравьевская.

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Сенатор обсудил с руководством поселений, общественниками и ветеранами план подготовки к празднованию 75-летия Победы. Кроме того, Виктор Новожилов рассказал об основных положениях Послания Президента РФ Федеральному Собранию, уделив особое внимание социальной составляющей Послания. На встречах также обсуждались изменения в Конституцию РФ, инициированные главой государства.

Парламентарий подчеркнул, что жители Вельского района активно включились в подготовку к празднованию юбилея Победы. «Здесь широко прошла акция «Блокадный хлеб», посвященная прорыву блокады Ленинграда. Второго февраля отметили день разгрома фашистов под Сталинградом. Радует, что подключились наши ветераны. Уверен, юбилей Победы мы должны провести на высочайшем уровне», — сказал сенатор.

По словам Виктора Новожилова, уже не первый год в районе работает социальный проект «Знамя Победы». В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне из рук в руки знамя передают более 30 организаций и учреждений района. Акция стартовала в районной администрации 24 января.

В ходе поездки сенатор также обсудил с главным врачом Вельской центральной районной больницы Дмитрием Басавиным вопрос повышения качества оказания медицинской помощи. В частности, отмечалось, что в поселке Солгинском нет врача-терапевта. Главврач взял этот вопрос на контроль и пообещал решить его в ближайшее время.

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