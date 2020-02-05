В Псковской области прокуратурой принимаются меры по профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Псковской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что на работу в ООО «ГлавЖилТоргЪ» принят бывший государственный служащий.

В нарушение требований закона уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы не направлялось.

В связи с этим прокурором области в отношении юридического лица ООО «ГлавЖилТоргЪ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 38 города Пскова ООО «ГлавЖилТоргЪ» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

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