В Татарстане направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей г. Казани. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с марта 2017 года по март 2019 года обвиняемые, используя 29 подконтрольных им фирм, производили незаконные банковские операции: открытие и ведение банковских счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За свои услуги они получали вознаграждение в размере 8% – 14% от стоимости каждой операции. Общий оборот средств превысил 78 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 9 млн рублей.

Кроме того, в период с июня 2018 года по апрель 2019 года один из обвиняемых для осуществления незаконных банковских операций зарегистрировал на 7 подставных лиц 14 организаций.

В ходе следствия наложен арест на дорогостоящие автомобили, принадлежащие обвиняемым.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

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