Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин05.02.2020 18:00

Глава Роскосмоса встретился с руководителем «Стратонавтики»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел встречу с руководителем аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денисом Ефремовым. Лаборатория занимается развитием проектов использования стратосферных аэростатов.

Помимо руководства отрасли во встрече приняли участие эксперты головного научно-исследовательского института Госкорпорации — ЦНИИмаш и генеральный директор Научно-исследовательского центра «Институт им. Жуковского» Андрей Дутов.

Руководство Роскосмоса согласилось с необходимостью усиления государственной поддержки образовательных программ с вовлечением молодёжи в создание малых космических аппаратов (кубсатов), испытания которых можно проводить не только в космосе, но и с помощью аэростатов.

Глава Роскосмоса также пригласил гостя войти в состав Экспертного совета Государственной корпорации для организации работы с космическими «стартапами».

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