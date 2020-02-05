И. Каграманян провел встречу с делегацией из Японии по вопросам российско-японского медицинского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

В беседе участвовал руководитель эндоскопического центра Медицинского университета г. Канадзава Тору Ито.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел рабочее совещание по вопросам российско-японского сотрудничества с делегацией из Японии, которую возглавил профессор Тору Ито, руководитель эндоскопического центра Медицинского университета г. Канадзава, ответственный за российско-японское взаимодействие по линии Японского общества гастроэнтерологической эндоскопии.

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Во встрече также принимали участие главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова и руководитель учебного Эндоскопического центра Ярославского государственного медицинского университета, заведующий отделением эндоскопии Ярославской онкологической больницы Сергей Кашин.

В 2009 году на базе Ярославского государственного медицинского университета по инициативе правительства Ярославской области, Ярославского государственного медицинского университета, Медицинского университета г. Канадзава (Япония) был организован новый эндоскопический учебный центр.

Проводится работа и переговоры по созданию инновационного образовательного и исследовательского Российско-японского эндоскопического центра на базе ИПХиК и Ярославской онкологической клиники

Игорь Каграманян отметил, что центр одним из первых в России оснащен уникальными тренажерами и современными эндоскопическими системами, технологиями видеотрансляций диагностических и оперативных вмешательств из операционных Ярославской областной клинической онкологической больницы. В учебном центре в 2011 году впервые в России организованы мастер-классы обучения врачей с применением биологических моделей изолированных органов животных в качестве тренажеров для освоения навыками выполнения новых малоинвазивных операций по удалению ранних форм рака желудка и толстой кишки.

Игорь Каграманян провел рабочее совещание по вопросам российско-японского сотрудничества с делегацией из Японии, которую возглавил профессор Тору Ито

«За 10 лет работы в центре проведены 28 курсов и мастер-классов с ведущими японскими и российскими специалистами, прошли обучение 2500 российских специалистов, организованы длительные стажировки в Медицинском университете г. Канадзавы для пятнадцати ярославских молодых врачей», — сказал парламентарий.

Игорь Каграманян также рассказал, что эта образовательная инициатива позволила улучшить диагностику рака пищеварительной системы на ранних стадиях, внедрить в практику новейшие малоинвазивные эндоскопические операции с применением японских технологий.

«В настоящее время проводится работа и переговоры по созданию инновационного образовательного и исследовательского Российско-японского эндоскопического центра на базе ИПХиК и Ярославской онкологической клиники», — добавил сенатор.

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