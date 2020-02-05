Министр спорта и президент Республики Татарстан обсудили совместные проекты на 2020 год

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась рабочая встреча главы ведомства Олега Матыцина и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Рустам Минниханов поздравил Олега Матыцина с назначением на должность Министра спорта Российской Федерации и выразил уверенность, что профессионализм, знания и опыт помогут ему добиться ему больших результатов в укреплении спортивной отрасли.

Стороны обсудили ход реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни», а также совместные проекты по организации спортивных мероприятий в Республике Татарстан.

Было отмечено, что показатель занимающихся физической культурой и спортом жителей региона за год увеличился на 3% и составил 49,5%. Достижению результата способствовал проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого проводится поставка площадок для выполнения нормативов ГТО (ими будут оснащены все муниципалитеты региона), завершается строительство бассейна в Набережных Челнах, продолжается строительство ряда других крупных объектов на территории Республики.

Глава Татарстана рассказал Министру о планах по дальнейшему совершенствованию спортивной инфраструктуры в регионе, в частности, строительства в Казани Центра пляжных видов спорта, ледового дворца и легкоатлетического манежа.

Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки и проведения спортивных мероприятий, которые в 2020 году пройдут на территории Республики Татарстан. Крупнейшее из них – Первые Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани с 20 по 27 августа. Помимо спортивной составляющей Игр, предусмотрена обширная деловая программа с участием делегаций стран Содружества Независимых Государств.

В День молодёжи в Казани состоится также Фестиваль уличных экстремальных видов спорта. В 2020 году на территории Татарстана пройдёт ряд международных соревнований – этапов кубков мира и чемпионатов России по различным видам спорта.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI