Миссия МВФ завершила визит в контексте консультаций 2020 года по положениям четвертой статьи Устава МВФ, а также проведения обзора программы с Республикой Молдова

Source: IMF – News in Russian

5 февраля 2020 г.

Пресс-релиз по завершении визита включает оценки, основанные на предварительных выводах экспертов МВФ по завершении визита в страну. Визиты осуществляются в рамках регулярных (обычно ежегодных) консультаций в соответствии с положениями четвертой статьи Устава МВФ, в контексте запроса на использование ресурсов МВФ (заимствование у МВФ), в рамках обсуждения программ штатного мониторинга МВФ, или в рамках мониторинга экономического развития стран.



Власти дали свое согласие на публикацию данного Заявления. Мнения, выраженные в данном Заявлении, являются исключительно мнениями сотрудников МВФ и не обязательно отражают точку зрения членов Исполнительного совета МВФ. На основании предварительных выводов по итогам визита, эксперты МВФ подготовят отчет, который, после утверждения руководством МВФ, будет представлен на обсуждение и утверждение Исполнительному совету МВФ.

Миссия МВФ и власти Молдовы достигли экспертного соглашения о политиках, которые будут реализованы для завершения шестого (последнего) обзора программы, финансируемой посредством Расширенного механизма кредитования и Механизма расширенного финансирования. Данное соглашение подлежит утверждению руководством и Исполнительным советом МВФ.

Трехгодичная программа МВФ была в целом успешной в достижении своих целей. Комплексные реформы, реализованные властями, привели к реабилитации банковской системы и усилению управления финансовым сектором, укрепив таким образом макро-финансовую стабильность.

Для сохранения достигнутого прогресса необходима разумная и хорошо скоординированная политика. Решительное управление и институциональные реформы необходимы для более быстрого, устойчивого и всестороннего роста.

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ), возглавляемая г-ном Рубеном Атояном (Ruben Atoyan), посетила Молдову в период 22 января – 5 февраля 2020 и провела дискуссии с властями, в контексте консультаций 2020 года по положениям четвертой статьи Устава МВФ, а также проведения шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Миссия достигла экспертного соглашения по мерам политики, необходимых для завершения шестого обзора программы и провела конструктивные дискуссии с властями в контексте консультаций 2020 года в соответствии с положениями четвертой статьи Устава МВФ. Оценка экспертов показывает, что программа была реализована положительно, были выполнены все показатели эффективности, установленные на конец декабря 2019 года. Большинство контрольных показателей структурных преобразований будет выполнено к концу оценки, хотя некоторые с задержкой. Данное соглашение подлежит утверждению руководством и Исполнительным советом МВФ. Предварительно, заседание Совета исполнительных директоров, на котором будет обсуждаться данное соглашение, запланировано на 16 марта 2020 года. После завершения оценки программы, Республика Молдова получит 14,4 миллиона СПЗ (специальных прав заимствования) (около 20 миллионов долларов США).

В целом, программа была успешной в достижении своих целей. Комплексные реформы реабилитировали банковскую систему и улучшили управление финансовым сектором, укрепив макро-финансовую стабильность. Данный прогресс заслуживает положительной оценки, учитывая нестабильную политическую ситуацию и то, что программа внедрялась тремя разными правительствами. Это стало возможным благодаря широкой поддержке реформ, направленных, в конечном итоге, на укрепление госуправления и повышение уровня жизни населения Молдовы.

Реформы, проведенные в рамках программы, помогли укрепить экономическую уверенность и способствовали возобновлению роста в экономике. Реальный рост ВВП оценивается в 4,2 процента в 2019 году и, согласно ожиданиям, останется близким к уровню в 4 процента в среднесрочной перспективе. Инфляция ускорилась до 7,5 процента в декабре 2019 года из-за роста цен на продовольственные товары и высокого совокупного спроса, но, согласно прогнозам, она вернется к целевому показателю в 5 процентов к концу этого года. Бюджетный дефицит 2019 года, составляющий 1,5% ВВП, был ниже чем уровень зафиксированный в программе, так как фактические доходы, которые были ниже чем запланировано, были более чем скомпенсированы недоисполнением расходов. Государственный долг оставался низким и составил около 30% ВВП. Хорошо капитализированные, ликвидные и прибыльные банки помогли поддержать двузначный рост кредитования экономики. Несмотря на значительный дефицит текущего счета, он по-прежнему беспроблемно финансировался за счет значительных частных и официальных поступлений. В 2019 году лей оставался в целом стабильным.

Перспективы осмотрительно положительные и подвержены рискам. Возобновление политической нестабильности, развороты в политике или усталость от реформ могут подорвать доверие и ограничить возможности внешнего финансирования. В то же время, нельзя исключать региональные и глобальные побочные эффекты от затянувшегося замедления темпов роста основных торговых партнеров. Для снижения этих рисков и повышения устойчивости необходима разумная и хорошо скоординированная политика.

Бюджет 2020 года предусматривает бюджетную экспансию ориентированную на экономический рост, с тем чтобы помочь удовлетворить большие инфраструктурные потребности, но риски реализации и финансирования остаются значительными. Опыт Молдовы в исполнении бюджетных капитальных расходов оставляет желать лучшего вследствие значительных недостатков в управлении государственными инвестициями, которые необходимо срочно устранить. Кроме того, обеспечение финансирования со стороны внешних партнеров по развитию, как это предусмотрено в бюджете, требует мощного импульса реформ. Между тем, необходимо разработать планы действий для непредвиденных обстоятельств, если внешние притоки не оправдают ожиданий.

Мы прогнозируем замедление инфляции и поддерживаем направление решения принятого НБМ по денежной политике. По нашему мнению, принятие данного решения было преждевременным, учитывая риски инфляционного давления, в частности риски смягчения налогово-бюджетной политики и ослабления лея. НБМ должен быть готов скорректировать свою денежно-кредитную политику, в случае реализации рисков связанных с прогнозами инфляции. Уязвимость Молдовы к внешним шокам требует наличия гибкого обменного курса в качестве эффективного амортизатора. Для достижения этой цели, НБМ соответствующим образом сократил свое присутствие на валютном рынке, ограничив свои интервенции сглаживанием чрезмерной волатильности рынка.

Несмотря на успешные усилия по стабилизации, широко распространенные и значительные проблемы в области госуправления и институциональной уязвимости являются основными препятствиями для повышения уровня жизни населения Молдовы. Восприятие коррупции и слабость верховенства закона укоренились, нормативно-правовая база не соблюдается должным образом, уровень теневой экономики высок, а большой сектор госпредприятий представляет финансовые риски и подрывает конкуренцию и производительность. Несмотря на значительный прогресс в надзоре за банковским сектором, слабый надзор за небанковским финансовым сектором, пробелы в системе борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма в Молдове, а также отсутствие прогресса в возвращении украденных активов – являются постоянным источником озабоченности. Устранение этих факторов уязвимости могло бы принести значительные дивиденды роста за счет более быстрого накопления капитала, сокращения потерь трудового и человеческого капитала ввиду обширной эмиграции, и повышения производительности труда.

Миссия признательна властям и другим собеседникам за сотрудничество, откровенные обсуждения и гостеприимство.



Департамент общественных коммуникаций МВФ

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