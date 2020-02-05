М. Ахмадов: Особенно важна социальная направленность предложенных законопроектом поправок в Конституцию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о прошедших в Чеченской Республике общественных слушаниях, посвященных обсуждению проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ.

В Общественной палате Чеченской Республики проведены слушания, посвященные обсуждению проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», а также иных инициатив, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.

Как отметил в этой связи представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики за 25 лет существования Конституции Российской Федерации впервые озвучен столь масштабный пакет по конституционным поправкам.

Около 80 процентов россиян считают поправки, предложенные Президентом страны, важными и поддерживают их

«На сегодняшний день особенно актуальна социальная направленность предложенных проектом поправок к Конституции. По данным ВЦИОМ, около 80 процентов россиян считают поправки, предложенные Президентом страны, важными и поддерживают их, что свидетельствует об общественно-политической необходимости проведения реформ», — сказал сенатор.

Мохмад Ахмадов провел обсуждение поправки к Конституции РФ с представителями общественности Чеченской Республики

Он подчеркнул, что важно привлечь широкие слои населения к обсуждению предполагаемых изменений Основного закона страны. «При этом мы как законодатели должны обеспечить поступательное социальное развитие, правовым актом закрепить ответственность различных ветвей власти и устойчивость всей системы», — считает Мохмад Ахмадов.

Парламентарий сообщил, что по итогам широкой дискуссии ее участники, среди которых были и региональные общественные организации, поддержали инициативы, предложенные Президентом в проекте закона.

По словам сенатора, особый интерес у представителей общественности вызвали идеи главы государства, направленные на укрепление традиционных для России семейных ценностей, а также существенной помощи малообеспеченным гражданам. «Обсуждая поправки в Конституцию РФ, наши общественники говорили о необходимости более активного участия регионов в политических процессах страны. Был озвучен ряд предложений о необходимости запрета двойного гражданства для родственников чиновников, индексации детских пособий и пенсий, о повышении возрастного ценза для отпуска алкогольной продукции до 21 года», — перечислил парламентарий.

По мнению Мохмада Ахмадова, предложения по внесению изменений в Конституцию страны сформулированы своевременно и в случае их принятия послужат дальнейшей демократизации общественного и государственного устройства. Сенатор подчеркнул, что в Чеченской Республике позитивно оценивают предложенные реформы как необходимые для эффективного решения актуальных государственных вопросов в интересах населения и социально-экономического развития страны.

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