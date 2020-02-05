Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в регионе прием граждан.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в ходе региональной недели провела прием граждан в Пскове.

Жителей города и области (Пыталовский и Островский районы) интересовали вопросы начисления пенсий муниципальным служащим за трудовой стаж в Эстонской ССР для жен военнослужащих Советской Армии, а также возможности расширения перечня профессий, по которым положены надбавки к пенсии за длительную работу в сельскохозяйственном производстве.

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Один из вопросов касался включения периода ухода за детьми в 37-летний трудовой стаж, который позволяет женщинам приобретать право на пенсию досрочно. Псковичка, имеющая статус «ребенок-сирота», обратилась с просьбой о разъяснении порядка получения жилья, а жительница Пыталовского района — с проблемой благоустройства и своевременной уборки муниципальных территорий.

Вопрос о введении распределения для выпускников по окончании вуза задал сенатору студент Псковского государственного университета, член регионального Молодежного парламента. Елена Бибикова пояснила, что на данный момент, согласно положениям Посланию Президента РФ Федеральному Собранию, вводятся квоты на целевой прием в вузы по медицинским специальностям: 70 проц. бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75 проц. по специальности «педиатрия». Регионы должны будут направлять свои заявки в вузы и затем обеспечивать работой выпускников.

В ходе разговора с сенатором молодой человек обратил внимание на необходимость более активной популяризации семейных ценностей в молодежной среде, что будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Парламентарий поддержала псковича и поблагодарила его за активную жизненную позицию, добавив, что в настоящее время в регионах идет широкое обсуждение поправок в Конституцию.

По словам Елены Бибиковой, молодежь также может подключиться к этому процессу и сформировать свои пожелания, которые сенатор готова направить в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной Закон страны.

По всем вопросам, прозвучавшим в ходе приема граждан, сенатор дала конкретные и подробные ответы, часть из них взяла на контроль, по ним будет проведена работа как на региональном, так и на федеральном уровне.

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